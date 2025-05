Mbappe ist weg und PSG im Finale – das Netz höhnt

Der virale Clou hinter der aktuellen Mbappe-Fopperei liegt freilich auf der Hand: Im Sommer wechselte der französische Super-Striker nach sieben Jahren in Paris zu Real Madrid. Um endlich den Champions-League-Titel zu holen, der ihm noch fehlt. 2020 war er mit PSG zwar im Finale gestanden, verlor dort aber gegen Bayern München. Und jetzt also sollte der ganz große Coup gelingen. Der vielleicht beste Stürmer der Welt beim vielleicht besten Klub der Welt – eine nur allzu logische Schlussrechnung, an deren Ende zumindest der Finaleinzug stehen müsste. Und jetzt? Steht PSG – zum zweiten Mal in der Klubgeschichte – im Finale. Ohne Kylian Mbappe. Der seinerseits mit dem großen Favoriten Real Madrid schon im Viertelfinale die Segel streichen musste. Das Netz, jedenfalls der zynisch angehauchte Sektor davon, hat eine schiere Freude mit der Konstellation.