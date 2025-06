Kehrt die ÖVP zurück an die Grazer Stadtspitze?

„Keine Depression“ – ein Sager, der an Elke Kahr kleben bleiben könnte. Denn sie und ihre Partei würden keine Depressionen bekommen, wenn sie nicht mehr die Stärksten in Graz wären, hatte die KPÖ-Bürgermeisterin, wie berichtet, im Ö1-Radio-Interview am Samstag versichert.