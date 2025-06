Tödlicher russischer Drohnenhagel sucht Kiew heim

Ukraine will Russland noch mehr ins Visier nehmen

Zuvor hatte der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj die Ausweitung der ukrainischen Angriffe auf militärische Ziele in Russland angekündigt. „Natürlich werden wir weitermachen“, gab sich Syrskyj laut einem am Sonntag veröffentlichten Pressebriefing kämpferisch. Die Angriffe sollten sowohl verstärkt werden als auch tiefer in russisches Gebiet hineinreichen. Die geplante Ausweitung der ukrainischen Angriffe sei Teil der ukrainischen Selbstverteidigungsstrategie.