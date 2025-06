„Enttäuschend, dass wir nicht gewonnen haben“

Maurits Kjaergaard, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, wusste das Ergebnis richtig einzuschätzen: „Es hätte in beide Richtungen laufen können. Wir nehmen den Punkt mit. Man darf nicht unterschätzen, dass der Gegner sehr stark war.“ Das sah auch Sportchef Rouven Schröder so: „Bei den Burschen gab es jetzt eine gewisse Enttäuschung, aber man hat schon gesehen, was für eine Qualität Al-Hilal hat.“ Der Deutsche ist überzeugt, dass man am richtigen Weg ist: „Ich glaube, dass etwas zusammenwächst.“