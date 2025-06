Drogenring zerschlagen: Zehn Verdächtige in Haft

Drogen im Zuge der Arbeitsgruppe „La Familia“ sichergestellt

Die Bande soll zumindest 32 Kilo Kokain und 65 Kilo Cannabiskraut in Verkehr gebracht haben. Eine große Menge an Drogen wurde im Zuge der Arbeitsgruppe „La Familia“ – bestehend aus Organisationseinheiten des Innenministeriums und deutschen Ermittlungsbehörden – am 26. und 28. Mai durch ein gemeinsames Einschreiten an verschiedenen Orten in Österreich und Deutschland sichergestellt.