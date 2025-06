Jagd auf Hexen, Zauberbuben und Protestanten

HORROR. Ein schauriges Gemälde konfrontiert die vielen Besucher der Großgaststätte „Sternbräu“ schon beim Eingang mit dunkler Geschichte: Der großartige Maler Karl Reisenbichler stellt auf seinem überdimensionalen Werk aus dem Jahr 1924 die „Verbrennung einer Hexe auf der Richtstätte am Kapuzinerberg 1400“ dar. Darauf ein kühles Bier: Ein paar Schritte sind es nur in den Bürgersaal und wir erleben in dem einzigartigen Zyklus des Künstlers Geschichte in Jahrhunderten. Der Bauernaufstand mit der Belagerung der Festung. Die alte Dult am Platz und vor dem Dom. Die Szenerie in der Getreidegasse. Der Zug der Kaufleute über den Tauern.