Oklahoma City krönt sich zum neuen NBA-Champion

Bester Werfer im intensiven letzten Duell war OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander mit 29 Punkten, dazu kamen 12 Vorlagen. „Das fühlt sich nicht real an. So viele Tage mit Zweifel. Wir haben so viele Stunden Arbeit investiert. Wir haben uns das verdient. Es ist großartig“, sagte Gilgeous-Alexander. Der Kanadier wurde nach der Wahl zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde auch zum MVP der Final-Serie gewählt.