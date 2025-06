Wahlwienerin Waris Dirie in Cannes ausgezeichnet

Dieser Einsatz sollte nun einmal mehr gewürdigt werden, in diesem Fall bei den Cannes Lions 2025 in der Kategorie NGO: „Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel – nicht nur persönlich, sondern für all die Mädchen und Frauen, für die ich kämpfe. Dass das Cannes Lions Festival unsere Arbeit würdigt, zeigt, wie kraftvoll Kreativität im Dienst der Menschenrechte sein kann“, betonte die Gewinnerin glücklich.