In diesen Urlaubsländern ist Sprit besonders teuer

Billiger als in Österreich ist der Sprit unter anderem in Kroatien, Spanien, Slowenien, Bulgarien und der Türkei. Mit dem Schulschluss am Freitag in Ostösterreich und eine Woche später auch in den anderen Bundesländern starten viele ihre Urlaubsreise ins Ausland. Dafür nutzten laut Statistik Austria im Vorjahr 47 Prozent das Auto. Die beliebtesten Auslandsreiseziele sind Italien, Deutschland, Kroatien, Spanien und Griechenland.