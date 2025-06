Prinz William kuschelte zum Geburtstag mit Welpen

In der Bildunterschrift, die von Catherine und George, Louis und Prinzessin Charlotte unterzeichnet wurde, ist zu lesen: „Alles Gute zum Geburtstag! Alles Liebe, C, G, C, L, ,Orla‘ und die Welpen!“ Dem Posting wurden zudem einige Pfotenabdruck-Emojis hinzugefügt.