Die ersten Robotaxis auf US-Straßen gesichtet

Musk hat erklärt, Tesla werde bei der Markteinführung in puncto Sicherheit „super paranoid“ sein. Die Autos des Tesla-Typs Model Y sollen nur in Gebieten fahren, die Tesla als besonders sicher erachtet. Tesla will auch schlechtes Wetter und schwierige Kreuzungen meiden, und keine Personen unter 18 Jahren befördern.