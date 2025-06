77-jähriger Paragleiter bleibt an Wohnhaus hängen

Mann krallte sich an Fassade

Dafür fasste er den asphaltierten Parkplatz zwischen einem Baumarkt und dem Mitarbeiterhaus eines Schrunser Hotels ins Auge. Beim Landemanöver blieb jedoch der Gleitschirm an der Dachecke des Mitarbeiterhauses hängen. Der 77-Jährige, welcher noch am Gleitschirm hing, konnte sich an der Hausfassade in einer Höhe von zirka sieben Metern festkrallen.