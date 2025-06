Nußdorf-Boss: „Uns Osttiroler gibt es auch noch!“

Mit einem 4:0-Erfolg gegen Hermagor vor 600 Osttiroler Fans feierte der FC Nußdorf-Debant zwei Runden vor Schluss den Meistertitel in der Unterliga West! Der zweite Saison-Triplepack von Julian Graf brachte die Elf von Coach Sven Lovric nach 16 Jahren Abstinenz zurück in die Kärntner Liga. „Wir wollten in den nächsten drei Jahren aufsteigen – dass es jetzt schon geklappt hat, ist top“, so Obmann Michael Kleissl.