Öffis sind schon am Kapazitätslimit angelangt

Fünf U-Bahn-, 28 Straßenbahn- und 131 Bus-Linien sorgen dafür, dass die Öffis in Wien als eines der besten öffentlichen Verkehrssysteme der Welt gelten. Dazu kommt auch die wichtige S-Bahn als Rückgrat des Schienenverkehrs. Doch die Stadt wächst und das rasant. Um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten, muss das Öffi-Angebot ausgebaut und verbessert werden. Denn so gut das derzeitige Netz auch ist: es ist teilweise bereits an seine Kapazitäten gelangt.