Frankreich plant Zusatzgebühr für Pakete aus China

Die Ausnahmeregelung für kleine Pakete steht in vielen Ländern in der Kritik, da vor allem die in China gegründeten Online-Plattformen Shein und Temu davon profitieren. Nach Angaben der EU-Kommission kommen im Schengenraum täglich bis zu zwölf Millionen Kleinteile bei Konsumentinnen und Konsumenten an, etwa Kleidungsstücke und Spielzeug, die meisten davon aus China. Die Zahl hat sich von 2023 auf 2024 verdoppelt.