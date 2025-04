US-Zölle lassen Preise bei Temu & Co explodieren

Nutzer protestieren, App verliert an Popularität

Zahlreiche Nutzer zeigten sich auf Plattformen, wie Reddit, enttäuscht. Ein Posting lautete etwa: „R.I.P. Temu, es war schön, solange es gedauert hat.“ Viele User kündigen an, künftig zu Amazon oder Walmart zu wechseln, da dort ähnliche Preise gelten – oft mit schnellerer Lieferung. Auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) ließen Nutzer auch ihren Ärger über Trump freien Lauf und gaben ihm die Schuld an den enormen Preisanstiegen.