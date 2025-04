Handel fordert temporäre Sperre von Temu und Shein

Die neuen US-Strafzölle gegen China verstärken nach Einschätzung des Handelsverbands die „Billigstwarenschwemme“ aus Fernost nach Europa „deutlich“. Anstatt in die USA seien immer mehr asiatische Containerschiffe mit geringwertigen Waren nun „in Richtung Europa unterwegs“, sagte Handelsverband-Chef Rainer Will am Donnerstag. Er fordert daher eine temporäre Sperre der Billigversender Temu, Shein & Co in Europa.