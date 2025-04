Österreicher urlauben kürzer und sparsamer daheim

Und im Urlaubsort selbst wird dann der Gürtel enger geschnallt. Nur 20 Prozent haben nicht vor zu sparen. Gleich 30 Prozent hingegen wollen etwa Besuche in Restaurants und Cafés zumindest einschränken. Je ein Viertel schränkt sich bei Mitbringseln sowie sonstigen Einkäufen ein. Gut jeder Fünfte sucht sich auch eine günstigere Unterkunft. Daher gewinnen gewerblich vermietete Ferienwohnungen, Feriendörfer sowie Aparthotels an Bedeutung, das Angebot dafür wächst seit Jahren. Und wer nicht an Schulferien gebunden ist, nutzt verstärkt die günstigeren Unterkunftspreise in der Nebensaison. Im Schnitt haben Österreicher im vorigen Sommer 279 € am Tag ausgegeben. Inklusive der ausländischen Touristen waren es statistisch je nach Herkunftsland 157 Euro bis 233 Euro täglich. Skandinavier, Briten und Schweizer waren dabei besonders spendabel.