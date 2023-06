Ubisoft enthüllt neues „Prince of Persia“

Zehn Jahre ist es her, dass der „Prince of Persia“ seinen letzten Auftritt hatte. Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ kündigte Ubisoft nun einen neuen Action-Adventure-Plattformer an, der in der mythologischen Welt Persiens angesiedelt ist. Bis zum Erscheinen müssen sich Gamer aber noch ein wenig gedulden.