Motorradfahrer (70) kollidierte mit 92-Jährigem

Mit seinem 10km/h-Elektromobil, also einem Aufsitzroller für Senioren, war ein 92-Jähriger aus Wels-Land am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf einer Gemeindestraße in Eberstalzell in Richtung einer Kreuzung mit der L1244-Landesstraße unterwegs. Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf lenkte zur gleichen Zeit sein Motorrad auf der L1244 Richtung Ried im Traunkreis.