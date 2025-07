Briten wollen mit USA Mini-Kernkraftwerke bauen

Kritiker bemängeln allerdings, dass die Kosten im Vergleich zum Nutzen immer noch zu hoch seien. Außerdem gebe es in den USA noch kein Endlager für radioaktiven Abfall. Bisher ist in den USA kein einziger SMR in Betrieb. Die Firma NuScale, die bisher als einzige eine Genehmigung für den Bau solcher Reaktoren besitzt, hatte ein Pilotprojekt unter anderem wegen gestiegener Kosten im vergangenen Jahr eingestellt.