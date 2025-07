Wieder rote Zahlen: AUA kommt nicht vom Fleck

Kritik an Standort Österreich

Das Ergebnis liege trotz einer höheren Produktion hinter den Erwartungen, teilte die Konzerntochter der deutschen Lufthansa mit. Zudem drückte im Vorjahr der Konflikt rund um die Kollektivverhandlungen das Ergebnis. Heuer fehlten hingegen die Verbindungen in den Nahen Osten. Aber auch die seit dem Vorjahr um 23 Prozent gestiegenen An- und Abfluggebühren alleine in Österreich wirkten sich neben anderen Kostenblöcken negativ aus.