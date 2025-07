Arbeiter bei Schmelzofen von Stichflamme erfasst

Schrecklicher Arbeitsunfall am Mittwochabend in Hall in Tirol: Im Zuge von Arbeiten bei einem Schmelzofen wurde ein 57-jähriger Serbe von einer Stichflamme im Bereich des Kopfes und Oberkörpers erfasst. Die Schutzkleidung brannte – trotz der vorgeschriebenen Ausrüstung erlitt der Mann Verbrennungen. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.