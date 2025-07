Kanada plant Anerkennung von Palästinenserstaat

Auf Linie mit London und Paris

Fast 22 Monate nach dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen steigt der Druck, einen Palästinenserstaat anzuerkennen. Am Dienstag verfassten 15 westliche Regierungen einen entsprechenden Appell. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot sagte am Mittwoch bei X, man wolle einen palästinensischen Staat anerkennen und appelliere an andere, „die dies bisher nicht getan haben, es uns gleichzutun“.



Hier sehen Sie das Posting des französischen Außenministers: