Noch nicht überall Entwarnung nach Erdbeben

„Schäden auf Kamtschatka begrenzt“

„Es wird in den kommenden Wochen und Monaten zu Nachbeben in der Region kommen, die aber sehr wahrscheinlich nicht mehr die Magnitude des Hauptbebens erreichen werden“, sagte Heidrun Kopp vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel dem Science Media Center (SMC). Die Schäden wären vermutlich auf die russische Halbinsel Kamtschatka begrenzt. Dort wurden am Mittwoch auch mehrere Verletzte gemeldet, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten.