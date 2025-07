„Der Sommer gibt sich noch lange nicht geschlagen“

Pegelstände sinken, Regen bleibt

In den kommenden Tagen bleibe die Wetterlage noch festgefahren, meint Zimmermann. Da und dort gebe es noch Gewitter und auch Starkregen, doch die Mengen würden nicht reichen, um Hochwasser auszulösen. Erst am Mittwoch stiegen die Pegel in den Nordalpen und der Donau – auch in Salzburg und an der Neuen Donau – auf ein einjähriges Hochwasser. „Sie sinken heute aber schon wieder“, gibt der Meteorologe Entwarnung.