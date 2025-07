Kein Break geschafft! Auch Zverev fliegt früh raus

Die Topspieler fallen in diesem Jahr in Wimbledon um wie die Dominosteine. Nach Daniil Medwedew, Holger Rune und Lorenzo Musetti scheiterte mit Alexander Zverev bereits der vierte Top-10-Spieler schon in der ersten Runde. Der Deutsche unterlag am Dienstag Arthur Rinderknech (Frankreich) 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 4:6.