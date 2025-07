Alfons Haider zeigte in Mörbisch seinen „Ehemann“

Als Generalintendant und Schauspieler also eine Doppelbelastung für Haider, die er dank seines Teams gut bewältigen will. „Bei so einem tollen Ehemann, ist das alles kein Problem“, schmunzelt Haider und spielt damit auf Musicalsuperstar Marc Seibert an, der die Rolle des George übernehmen wird. Ob der knapp 22 Jahre jüngere Seibert nicht zu jung sei für die Rolle, kann Haider nur mit einem Lächeln verneinen: „Eine attraktive, reife Dame nimmt immer einen jüngeren Herrn, um auch wirklich munter zu bleiben.“ Auch Seibert blicke mit großer Freude und Erwartungen auf diese Ehegemeinschaft, „die – und das kann ich garantieren – zumindest drei Monate halten wird.“ Dann kann ja nichts mehr schiefgehen...