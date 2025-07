Jakob Pöltl verlängert bei den Raptors bis 2030

„Ich freue mich sehr, bei den Raptors verlängern zu können. Wir haben über die letzten Jahre ein wirklich cooles Team aufgebaut und sind immer noch dabei, besser zu werden. Ich glaube an das Commitment des Managements und des Teams, dass wir zurück in die Play-offs wollen“, wurde Pöltl in einer Aussendung zitiert. „Ich fühle mich extrem wohl in der Stadt und ich finde, wir haben die besten Fans in der Liga. Ich freue mich, dass alles in trockenen Tüchern ist“, fügte er hinzu.