Brand in Mehrparteienhaus: 14 Personen evakuiert

Beim gemütlichen Grillen am Balkon fing eine Gasflasche in einem Mehrparteienwohnhaus in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld Feuer. Der Bewohner konnte die Flammen nicht mehr löschen, sie griffen auf die Wohnung über. Weitere Bewohner konnten das Haus nicht mehr verlassen, zwölf Feuerwehren rückten an.