Berlusconi-Erben verkaufen Fußball-Klub Monza

In einer ersten Phase übernimmt der US-Fonds eine 80-prozentige Beteiligung an dem in die Serie B abgerutschten Verein. Der restliche Anteil soll in einem Jahr übernommen werden. Der Deal beträgt 45 Mio. Euro, berichteten italienische Medien. Beckett Layne Ventures ist ein finanzieller Partner und strategischer Berater für Unternehmen in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung, teilte die Holding der Familie Berlusconi, Fininvest, mit. Diese war bis zum Verkauf Eigentümer von Monza.