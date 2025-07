In neuen Sphären: NBA-Star erhält Rekord-Vertrag

Der 1,98 Meter große Guard wurde in dieser Saison als wertvollster Spieler („MVP“) des Grunddurchgangs sowie der Finals ausgezeichnet. In 23 Play-off-Partien war Gilgeous-Alexander treibende Kraft der Thunder mit durchschnittlich 29,9 Punkten, 6,5 Assists und 5,3 Rebounds. Am Ende gewann das Team die erste Meisterschaft in seiner Geschichte. Die einzigen anderen Spieler in der NBA-Geschichte, die in derselben Saison MVP, Finals-MVP und Scoring-Champion waren, sind Michael Jordan, Shaquille O‘Neal und Kareem Abdul-Jabbar.