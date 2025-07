Auf Probe im Camp: GAK testet Ex-Schalke-Stürmer

Während Stadtrivale Sturm in den letzten Wochen mit Spielern aus Dänemark einen richtig guten Griff gemacht hat, dürfte nun nach „Krone“-Informationen auch der GAK einen Wikinger an Land ziehen: Ludwig Vraa-Jensen, 20-jähriger Innenverteidiger und Nachwuchs-Teamspieler der Dänen, soll noch diese Woche in Graz landen.