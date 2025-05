Simone Lugner: So tapfer kämpft sie für ihre Liebe

Simone Lugner, sie ist die Frau, die bei „Dancing Stars“ alle überrascht und gleichzeitig auch keinen kaltlässt. Am Freitag tanzt sie wieder mit Profi Danilo Campisi, will mit ihm ins Finale einziehen. Was sie alles im Hintergrund beschäftigt und wie es aktuell um sie und den Lugner-Clan steht, erzählte sie der „Krone“.