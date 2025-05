Wie Glocknerstraße aus Winterschlaf geweckt wird

Das Miteinander der Bergwel

Trotz all dieser Herausforderungen ist die Arbeit auf der Glocknerstraße für viele eine wahre Berufung. Viele Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten dabei und kennen die Straße wie ihre Westentasche. „Die Grohag ist für uns ein verlässlicher Arbeitgeber“, erzählt Stefan Granitzer, der als Nebenerwerbslandwirt auch die Wiesen in der Umgebung bewirtschaftet. „Hier wird das Leben in den Bergen noch verstanden, und wir können unsere Arbeit mit der Landwirtschaft vereinbaren. So funktioniert das Zusammenleben hier oben.“