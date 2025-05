Zivildiener fungierte als Kurier für Häftlinge

„Vor einigen Wochen gab es im Nachtdienst eine Rauferei unter fünf Insassen, die allesamt in der Beamtenküche arbeiten. Sie schlugen in ihrem Haftraum aufeinander ein. Dabei kam das Gerücht auf, dass es in dieser besagten Küche ein verbotenes Handy geben soll. Und tatsächlich: Im Zuge einer Kontrolle wurde das Smartphone auch sichergestellt“, berichten mehrere Quellen der „Krone“.