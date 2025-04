Karner: „Anfragenflut“ der FPÖ legt Polizei lahm

Enormer Aufwand für Statistiken zu Polizeieinsätzen

Innenminister Gerhard Karner reicht es jetzt, denn die Anfragen sind derart umfassend, dass selbst die Polizeiinspektionen auf Bezirksebene in allen Bundesländern mit der Beantwortung beschäftigt sind. Ein Beispiel: So will die FPÖ alle Polizeieinsätze in öffentlichen Verkehrsmitteln in allen Bundesländern im Jahr 2024 aufgelistet bekommen. Oder: Die Kriminalität in allen Bildungseinrichtungen und Schulen in allen neun Bundesländern, die 2024 passierten. Ein enormer Aufwand, diese Statistiken zusammenzutragen.