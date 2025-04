Breite Kritik an Plänen für Karners „Sorgenkinder“

„Nicht einfach bösartige Menschen“

Genau diese stabilen Beziehungen fehlen vielen Kindern, die wiederholt straffällig werden. Wenn Jugendliche Gewalttaten begehen, stehe das laut Stummvoll häufig in Zusammenhang mit „Broken Homes“ und zahlreichen Negativerlebnissen. Sie kämen aus zerrütteten Familien, würden wenig Kontrolle erleben und seien oft selbst Opfer von Gewalt geworden. Besonders Gewaltkriminalität werde immer wieder damit erklärt, dass die Täter ihre „Chancenlosigkeit in der Gesellschaft oder Misserfolge in der Schule“ kompensieren würden. „Das sind nicht einfach bösartige Menschen.“