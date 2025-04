FPÖ wirft Ministerium „Missbrauch der Polizei“ vor

Masken- und Impfpflicht

Ob es in der letzten Legislaturperiode – also in jener von Gerhard Karner und Karl Nehammer, der das Innenministeramt 2021 an Karner übergab – ebenso viel aufzudecken gibt, wird sich zeigen. Laut „Krone“-Infos will sich die FPÖ der Masken- und der Impfpflicht bzw. deren Kontrolle widmen.