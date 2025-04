Fix! FPÖ leitet U-Ausschuss zu Pilnacek & Co. ein

„Wir sind in den letzten Abstimmungen“

Maßgeblich verantwortlich für den U-Ausschuss sind die Recherchen von Aufdecker und Ex-Politiker Peter Pilz, der in einem jüngst erschienenen Buch die fragwürdigen Umstände rund um das Ableben Pilnaceks veröffentlichte. Hafenecker: „Wir sind in den letzten Abstimmungen.“