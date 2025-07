„Russlands Antwort auf Wunsch nach Frieden“

Durch einen schweren russischen Luftangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getötet worden. Zu den Toten zählten auch zwei Kinder und ein Polizist. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden, darunter 16 Kinder – die höchste Zahl verletzter Minderjähriger in einer Nacht in Kiew seit Kriegsbeginn, so Bürgermeister Vitali Klitschko.