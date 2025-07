Stöger: „Das ist vielleicht nicht jugendfrei!“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind heute mit mehr Dingen zufrieden als unzufrieden. Die erste Halbzeit war so, wie wir reingehen wollten in die Partie – viele Kombinationen, viele Anspielstationen, viele Möglichkeiten, um hinter die letzte Kette zu kommen und Abschlüsse zu kreieren. In der zweiten Hälfte war das, was wir uns nicht so gewünscht haben, so ein bisschen Kontrollmodus. Wir haben schon einen Rhythmus, der ordentlich ist. Deswegen verzeihe ich ihnen das alles. Wichtig war, nach dem Gegentor eine Reaktion zu sehen. Die ist gekommen. Es war vieles, das heute schon besser war. Die Spieler bekommen nach vorne Freiheiten, aber nach hinten müssen sie auch die unangenehme Arbeit machen.“

Zu den fünf Aluminium-Treffern in der Anfangsphase: „Was ich mir da gedacht habe, kann ich im Fernsehen nicht sagen. Das ist vielleicht nicht jugendfrei!“