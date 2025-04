Mehr Sicherheit für Wiens Senioren

Donauinselfest bringt Musik in die Häuser zum Leben

Im Vorfeld des diesjährigen Donauinselfests (20. bis 22. Juni 2025) finden in Zusammenarbeit mit den Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser übrigens insgesamt fünf Konzerte an verschiedenen Standorten der „Häuser zum Leben“ in Wien statt. Damit auch jene ältere Wiener, die nicht zum Festival auf die Insel kommen können oder möchten, dennoch die musikalische Vielfalt des Donauinselfests live erleben. Im Haus Rosenberg und im Haus Penzing dürfen sich die Bewohner auf die österreichischen Entertainer und Rockmusiker Andy Lee Lang und Dennis Jale freuen.