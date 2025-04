Ei, Ei! Vom Fastenessen, Relikt bis zum Kultobjekt

Kaum etwas ist so in unseren religiösen, naturmythischen, kulturellen Vorstellungen verankert wie das Ei. Dabei ist die Frage, wie es denn eigentlich zu Ostern kam, gar nicht so lückenlos erzählt, wie man vielleicht meint. Wir begeben uns auf Spurensuche zum Ursprung allen bunten Ostergeschmacks.