ESO-Forscher entdecken Planet mit zwei Sonnen

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Planeten entdeckt, die zwei Sterne gleichzeitig umkreisen, wie die fiktive „Star Wars“-Welt Tatooine. In der Regel würden sich diese Planeten aber auf Umlaufbahnen, die in etwa mit der Ebene übereinstimmen, in der sich ihre Zentralgestirne umkreisen, so die Forscher.