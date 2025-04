Ab Herbst nur eine App für Schule und Kindergarten

Nur noch einen einzigen „klaren, geschützten Kommunikationsweg für alles Relevante – von Krankmeldungen bis zum digitalen Mitteilungsheft“ zwischen Eltern und dem pädagogischem Personal in allen Wiener Bildungsstätten statt „vieler unübersichtlicher Kanäle“ will Vizebürgermeisterin Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) mit der App bieten. Rund 37.000 Kinder in rund 350 städtischen Kindergärten und Horten sowie 130.000 in mehr als 400 Pflichtschulen werden mit der „Bildungspost“ erfasst.