Palästinenser erheben sich gegen Terror-Hamas

Menschen aller Altersgruppen schlossen sich der Kundgebung in Beit Lahia an, darunter Alte und Kinder. Die Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift „Stoppt die Aggression“, „Wir wollen in Freiheit leben“ und „Nein zum Terror, ja zum Frieden“ in die Höhe. Andere hissten weiße Flaggen und forderten ein Ende des Kriegs, der seit mehr als eineinhalb Jahren im Gazastreifen tobt.