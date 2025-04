Ein mühsamer Weg zu ausgeglichenen Finanzen

Gemeinde hat zu lange bei Sanierungen gewartet

“Bei uns war der Investitionsstau der Hauptgrund für unsere Finanzlage“, berichtet Ortschef Johannes Fürstaller (ÖVP). In den 70er- und 80er-Jahren wurde viel investiert und danach kaum mehr was in die Gebäude gesteckt. Das muss jetzt teuer nachgeholt werden. Teile des Kindergartens sind wie berichtet in Container gesiedelt. Die Kleinen bekommen neue Räumlichkeiten ab dem kommenden Jahr im 400 Jahre alten Schober-Haus im Zentrum. Neben dem Kindergarten müssen beispielsweise auch Feuerwehr, Friedhof und Amtsgebäude saniert werden. Das Geld fehlt aber.