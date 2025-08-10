Vorteilswelt
„Energie“ für Austria

Ein neuer Dosenklub für die Mozartstadt

Salzburg
10.08.2025 08:00
Austria Salzburg setzt jetzt auch auf ein Getränk aus der Dose.
Austria Salzburg setzt jetzt auch auf ein Getränk aus der Dose.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, Austria Salzburg)

Am zweiten Spieltag der 2. Liga stand Austria Salzburg endlich mit einem neuen Hauptsponsor auf der Brust am Platz. Die Zusammenarbeit sorgt ob der Vergangenheit der Violetten aber für Schmunzler. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Sebastian Steinbichler.

0 Kommentare

Austria Salzburg hat es geschafft. Nach zwei Pflichtspielen laufen die Violetten endlich nicht mehr brustfrei durchs Leben. Habemus Hauptsponsor!

Die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner sorgt aber für Schmunzler. Nicht, weil dieser unseriös wäre, ganz und gar nicht. Sondern weil es sich um einen Getränkehersteller handelt, der mit „Energie“ wirbt. Aus der Dose. 

Mit der Dose und den zwei Bullen drauf gäbe es keinen Zutritt im violetten Heimstadion. Mit einem anderen Design ist das kinderleicht. Also: gute Dose, schlechte Dose!

RIesengroße Unterschiede
Neben weniger künstlichem Zucker im Getränk gibt’s zwischen den Hauptsponsoren der Bullen und der Austria dann aber doch einige und vor allem riesengroße Unterschiede.

  • Statt zig Millionen aus Fuschl bekommt die Austria eine überschaubare sechsstellige Summe – ein Teil davon soll in den Kader des Aufsteigers fließen.
  • Die Vereinsfarben bleiben unangetastet. 2005 hatte das noch zum Zerwürfnis mit vielen treuen Anhängern geführt.
  • Bei den Violetten legen die Verantwortlichen großen Wert darauf, dass sich der Hauptsponsor nicht einmischt. Beim Bundesligisten entscheidet der Milliardenkonzern bekanntlich von oberster Stelle.
Eines steht beim Blick auf die Salzburger Mannschaften im heimischen (halb)professionellen Fußball jedenfalls fest: Ohne Dose herrscht tote Hose!

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

