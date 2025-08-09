Grünau jubelt im Pinzgau – Seekirchen im Torrausch

Ein langer Ball landete dann direkt auf den Füßen von David Ebner, der nur mit einem hohen Bein gestoppt werden konnte. Schiedsrichter Paul Nisandzic zögerte keine Sekunde, zeigte sofort auf den Punkt. Dort ließ sich Grünaus Kapitän Thomas Pertl auch durch eine Störaktion hupender Autos am angrenzenden Parkplatz nicht beirren, schloss eiskalt zur 1:0-Pausenführung ab.

Nach dem Seitenwechsel legten die Pinzgauer noch einmal alles auf die Waagschale, konnten sich aber kaum zwingende Szenen erspielen. Im Gegenteil: Die Gäste aus Grünau hatten gar noch die Chance auf den zweiten Treffer, scheiterten beim Alleingang von Ex-Austrianer Timo Kulterer aber knapp. Am Ende blieb‘s beim 1:0 für die Flachgauer, die nach zwei Runden weiter ungeschlagen sind.



Seekirchen demontiert Lustenau

Einen echten Kantersieg feierte am Samstag Aufsteiger Seekirchen. Nach dem 2:0-Achtungserfolg zum Auftakt am Tivoli zeigte die Elf von Cheftrainer Mario Lapkalo auch gegen im Duell der Aufsteiger seine ganze Klasse, schoss den FC Lustenau mit 6:0 vom Platz. Ein Dreierpack von Fabian Neumayr sowie die Treffer von Aaron Boold Volkert, einem Eigentor von Lustenaus Adrian Mendes und Danylo Plakthyria sorgten für das halbe Dutzend. Mit sechs Zählern im Sack und einem Torverhältnis von 8:0 grinsen die Wallerseer nach zwei Regionalliga-Runden verdient von Platz eins. Kommendes Wochenende geht‘s für den Meister der Salzburger Liga nach Lauterach ins Ländle.