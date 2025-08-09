Grünau jubelt im Pinzgau – Seekirchen im Torrausch

Salzburgs Westligisten aus dem Flachgau bleiben weiter ungeschlagen. Während Wals-Grünau das Derby in Saalfelden mit 1:0 gewinnen konnte, fertigte Seekirchen im Duell der Aufsteiger den FC Lustenau mit 6:0 ab. Die Wallerseer führen die Tabelle somit nach zwei Runden ohne Punktverlust und ohne kassiertes Gegentor an.
„Sie sind spielerisch richtig stark“, warnte Pinzgaus Cheftrainer Florian Klausner vor dem Westliga-Hit gegen Wals-Grünau. In den ersten Minuten der Partie hatte seine Mannschaft die Partie aber ganz gut im Griff, erspielte sich sogar die gefährlicheren Offensivszenen. Je länger die erste Hälfte aber dauerte, desto besser kamen die Flachgauer ins Spiel und kombinierten sich immer wieder in den Sechzehner.
|SP
|S
|U
|N
|+/-
|TD
|P
Ein langer Ball landete dann direkt auf den Füßen von David Ebner, der nur mit einem hohen Bein gestoppt werden konnte. Schiedsrichter Paul Nisandzic zögerte keine Sekunde, zeigte sofort auf den Punkt. Dort ließ sich Grünaus Kapitän Thomas Pertl auch durch eine Störaktion hupender Autos am angrenzenden Parkplatz nicht beirren, schloss eiskalt zur 1:0-Pausenführung ab.
Nach dem Seitenwechsel legten die Pinzgauer noch einmal alles auf die Waagschale, konnten sich aber kaum zwingende Szenen erspielen. Im Gegenteil: Die Gäste aus Grünau hatten gar noch die Chance auf den zweiten Treffer, scheiterten beim Alleingang von Ex-Austrianer Timo Kulterer aber knapp. Am Ende blieb‘s beim 1:0 für die Flachgauer, die nach zwei Runden weiter ungeschlagen sind.
Seekirchen demontiert Lustenau
Einen echten Kantersieg feierte am Samstag Aufsteiger Seekirchen. Nach dem 2:0-Achtungserfolg zum Auftakt am Tivoli zeigte die Elf von Cheftrainer Mario Lapkalo auch gegen im Duell der Aufsteiger seine ganze Klasse, schoss den FC Lustenau mit 6:0 vom Platz. Ein Dreierpack von Fabian Neumayr sowie die Treffer von Aaron Boold Volkert, einem Eigentor von Lustenaus Adrian Mendes und Danylo Plakthyria sorgten für das halbe Dutzend. Mit sechs Zählern im Sack und einem Torverhältnis von 8:0 grinsen die Wallerseer nach zwei Regionalliga-Runden verdient von Platz eins. Kommendes Wochenende geht‘s für den Meister der Salzburger Liga nach Lauterach ins Ländle.
Schon gestern standen sich St. Johann und Bischofshofen im Pongau-Derby gegenüber. Die Hausherren gewannen ein rassiges Duell mit 3:1 (2:1).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.